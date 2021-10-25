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محمود مسلم

الخارجية تبحث تطورات المشهد السوداني مع مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي

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الوطن
03:33 م | الإثنين 25 أكتوبر 2021
شكرى

شكرى

تلقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، چيفري فلتمان، تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بحسب بيان عن الخارجية، بأنّ المبعوث الأمريكي استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكري إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان.

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