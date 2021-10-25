عفاف راضي تحيي أولى حفلاتها في الإسكندرية بعد غياب سنوات

تستعد الفنانة عفاف راضي لإحياء حفل غنائي في مكتبة الإسكندرية، في الثامنة مساء 4 نوفمبر المقبل، ويعد هذا الحفل هو الأول لها في الإسكندرية بعد إعلان عودتها للفن مؤخرا، وإحياء حفلها الأول في القاهرة.

عفاف راضي على موعد مع جمهور الإسكندرية

وخلال الحفل، تقدم الفنانة عفاف راضي باقة من أروع أغانيها، والتي تعلق بها الجمهور وخاصة أن هذا سيكون اللقاء الأول بينها وبين الجمهور في الإسكندرية بعد غياب دام لسنوات طويلة.

ومن بين الأعمال الغنائية التي تقدمها راضي في الحفل: «ردوا السلام، وسلم سلم، ويابور الساعة 12، ويهديك يرضيك، وهوا يا هوا، وغرب الجزيرة، ومصر هي أمي».

عودة عفاف راضي للغناء

ولاقت الفنانة عفاف راضي، أصداء النجاح الجماهيري الكبير لحفل عودتها إلى الساحة الجماهيرية بعد غياب في دار الأوبرا المصرية سبتمبر الماضي، والذي أحيت خلاله ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي، والذي اكتشفها وتبنى موهبتها، عبر ليلة غنائية مميزة، أعادت خلالها إحياء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع بليغ في حفل أوركسترالي كبير بقيادة المايسترو سليم سحاب، وشهد تكريما خاصا لعفاف من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن الفنانة عفاف راضي، ظهرت مؤخرا في إحدى حلقات برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، عبر شاشة قناة one e، وخلال الحلقة، كشفت عن كثير من الأسرار التي كانت وراء ابتعادها عن الفن، وعن قرار عودتها مرة أخرى إلى الغناء، والوقوف على خشبة مسرح الأوبرا.