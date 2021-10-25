كل ما تريد معرفته عن مبادرة التغير المناخي في السعودية

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدى افتتاحه اليوم، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخصر، أو ما يعرف بـ«مبادرة التغير المناخي في السعودية»، إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

إطلاق مبادرتين للمناخ بـ39 مليار ريال تساهم السعودية بـ15% منهما

وأشار ولي العهد السعودي، في كلمته بمستهل أعمال القمة في الرياض، إلى إطلاق مبادرتين للمناخ بـ39 مليار ريال، تساهم السعودية بـ15%، منهما مبادرة التغير المناخي في السعودية.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية، لدعم أعمال القمة مستقبلا، بجانب تأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثورة السمكية، وكذلك تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة.

وأكد ولي العهد السعودي، أهمية إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، منبها لضرورة وحتمية التعامل مع الفجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «نجتمع اليوم في هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ولوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق نسبة 5% من المستهدف العالمي للتشجير، ونهدف اليوم في هذه القمة أن نعمل سوياً لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة».

بن سلمان: المملكة ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية، تؤمن أن مصادر الطاقة التقليدية كانت أهم الأسباب لتحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فاعلة عالمياً، والمُحرك والدافع الرئيسي نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان أنه لتمكين ذلك، أعلنت المملكة أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه.