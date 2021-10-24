خادم الحرمين يتلقى اتصالا من جوتيريش بشأن التغير المناخي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس».

الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بمبادرتي السعودية لمجابهة التغير المناخي

وأعرب الأمين العام، خلال الاتصال، عن ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدًا بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

الملك سلمان: اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة

وشكر خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهًا بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.