السجن 5 سنوات لعاطلين وتاجر لحيازتهم أسلحة نارية وإحداث عاهة لمواطن

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عاطلين وتاجر، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهم بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، واستعراض القوة على مواطن، بسبب خلافات سابقة، والتسبب في إحداث عاهة له.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، علاء مصطفى عيسى، وأمانة السر أحمد فهمي، وعبد الله أبو ضيف.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة في القضية 19415 لسنة 2020 جنايات المرج، أن المتهمين «عبدالرحمن.ع»، و«مسعد.ش»، و«محمد.ع»، أحرز كل منهم سلاحا ناريا بدون ترخيص، غير مششخن وذخيرة، دون أن يكون مرخصًا حيازته لأي منهم.

عاهة مستديمة

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه «محمد. ش» وذلك بقصد ترويعه وإلحاق أذى به، لسابق خلافاتهم.

وأوضحت التحقيقات أنهم أعدوا عدتهم من أسلحة نارية، وتوجهوا لمكان وجوده، وألقوا الرعب في نفسه، معرضين حياته وسلامته للخطر، وأحدثوا إصابته، حيث أفرغوا بعضا من ذخيرتهم صوبه فانتشرت أجزاء من أحدهم فاستقرت بعينه اليمنى فحدثت إصابة، التي خلفت عاهة مستديمة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة.

المجني عليه يُدلي بشهادته

واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات، لأقوال المجني عليه، وقال إنه فوجئ بالمتهمين، يطلقون أعيرة نارية من أسلحة صوب آخرين لا يعلمهم فانتشرت أجزاء مما أطلقوه، ونالت عينه اليمنى فحدثت إصابته.

الطب الشرعي

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه ذات طبيعة نارية «رشية» أطلقت من سلاح ناري خرطوش، وقد تخلف من جراء إصابته بالعين اليمنى عاهة مستديمة، متمثلة في عدم الرؤية بالعين اليمنى وتقدر بنحو 35٪؜ وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.