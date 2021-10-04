فكهاني يحدث عاهة مستديمة لربة منزل بـ«فرح شعبي» في حلوان: «فقأ عينها»

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الاثنين، حبس فكهاني لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه؛ لاتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة لجارته، وتتمثل في فقأ عينها اليمنى، باستخدام سلاح ناري «فرد خرطوش» خلال حفل زفاف كان موجودًا به، بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

أصيبت أثناء حضورها حفل زفاف

وتعود تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من مستشفى حلوان العام، بإصابة سيدة تبلغ من العمر 55 سنة، بطلق ناري، خلال وجودها بأحد الأفراح الشعبية بالمشروع الأمريكي بحلوان؛ وهو ما تسبب لها في إحداث عاهة مستديمة يستحيل الرؤية بها مرة أخرى، وأفقدتها بصرها في العين اليمنى.

حبس الفكهاني على ذمة التحقيقات

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات والتحقيقات أن المتسبب في إصابتها «محمد.ن.ع» 19 سنة، فكهاني، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض عليه، بعد تحديد أماكن تواجده وتردده، لاتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتسبب في إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، والتي أمرت بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، كما تحفظت على السلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه، قبل أن يمثُل أمام قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه.

إحباط تهريب أقراص مخدرة أثناء الزيارة

وفي سياق متصل، نجحت الخدمة الأمنية المعينة لمراقبة الزيارات بديوان قسم شرطة المعصرة، في إحباط تهريب أقراص مخدرة لأحد المساجين بالداخل، حيث ألقت القبض على ربة منزل تدعى «سمر.س.س» وبحوزتها كمية من الأقراص المخدرة، أثناء وجودها بالقسم لزيارة لأحد المساجين، وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات أقرت بحيازة هذه المضبوطات، بقصد إدخالها إلى المتهم المودع بحجز القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.