آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، للمحاسبة عن استخدام آخر ثلاثة أشهر، لذا زادت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة حول لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، عبر موقع المصرية للاتصالات، فتصدرت فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، محرك البحث العالمي «جوجل»، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء مهلة السداد، والتي تكون منتصف كل شهر، لذا يرغب الجميع في معرفة قيمة الفاتورة، حتى لا ينقطع الإنترنت عن منازلهم، فضلا عن التعرض للغرامة، وفقا للشركة المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، من خلال لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط من هنـــــا.

- كتابة البيانات المطلوبة منها إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

- النقر على أيقونة «اظهر الفواتير»، إذ تظهر قيمة الفواتير التي لم تدفع.

- الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

نظام تحصيل فاتورة التليفون الأرضي

وتعتمد الشركة المصرية للاتصالات، على نظام لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي من المواطنين، وفقًا لاتفاق مسبق من قِبل المتعاقد، إذ يختار العميل نظام السداد سواء كان شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

أما فيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذي يليه، وحال عدم السداد باليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط.

أما نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

وحددت الشركة المصرية للاتصالات آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021 يوم 15 نوفمبر 2021، وذلك على نظام الفاتورة الربع سنوية، وتعد هذه الفاتورة هي الرابعة والأخيرة خلال العام، حيث تمنح الشركة لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات، إلا أنّه يتمكن من استقبالها فقط، وأنَّه بعد مرور شهر آخر دون أن يسدد العميل الفاتورة تُرفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.