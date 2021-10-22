الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية تحصليها

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن الطريقة الصحيحة لـ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، لدفعها منعا لتوقيع الغرامات، حيث حددت الشركة المصرية للاتصالات آخر موعد لـ دفع الفاتورة يوم 15 نوفمبر 2021، وذلك على نظام الفاتورة الربع سنوية، وتعد هذه الفاتورة هي الرابعة والأخيرة خلال العام.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، وفقًا للشركة المصرية للاتصالات على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ووفقا للشركة، فإن المواطن يستطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الخطوات الأتية:

- للاستعلام في البداية يجب الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط من هنـــــا.

- في الخطوة التالية يتم كتابة البيانات المطلوبة منها إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

- كما يتم النقر على أيقونة «اظهر الفواتير»، إذ تظهر قيمة الفواتير التي لم تدفع.

- والتالي يتم الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- وتظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- وأخيرا يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

كيفية تحصيل فاتورة التليفون الأرضي

أما عن طريقة تحصيل الفاتورة، فيتم حسب للشركة وفقًا لاتفاق مسبق من قِبل المتعاقد، إذ يختار العميل نظام السداد سواء كان شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذي يليه، وحال عدم السداد باليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط.

وأخيرا نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.