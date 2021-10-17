آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 .. «قبل الغرامة»

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عبر صفحتها الرسمية، آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي، قبل توقيع الغرامة، وبدأها في تحصيل فاتورة شهر أكتوبر بداية من يوم 15 الحالي، إذ كثرت عمليات البحث خلال الأيام الماضية من قِبل مستخدمي الشركة، حول آخر موعد لـ دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، وذلك تجنبًا لغرامة التأخير في السداد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، وفقًا للشركة المصرية للاتصالات على النحو التالي:

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

حددت الشركة آخر موعد لـ دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 يوم 15 نوفمبر 2021، وذلك على نظام الفاتورة الربع سنوية، وتعد هذه الفاتورة هي الرابعة والأخيرة خلال العام.

مواعيد استحقاق الفواتير خلال العام:

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الأولى منتصف يناير وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهرًا كاملًا دون غرامة حتى 15 فبراير من كل عام.

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الثانية منتصف أبريل، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 مايو من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الثالثة منتصف شهر يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 أغسطس من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الأخيرة منتصف شهر أكتوبر وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر من كل عام.

وتعتمد الشركة المصرية للاتصالات، على نظام لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي من المواطنين، وفقًا لاتفاق مسبق من قِبل المتعاقد، إذ يختار العميل نظام السداد سواء كان شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

أما فيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذي يليه، وحال عدم السداد باليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط.

أما نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

المصرية للاتصالات تمنح مهلة للمتقاعسين عن السداد

تمنح الشركة المصرية للاتصالات، لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات إلا أنّه يتمكن من استقبالها فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

وفي وقتِ سابق، أوضح مصدر بالشركة المصرية للاتصالات لـ«الوطن»، أن غرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة على تأخير المشتركين عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر «بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها»، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.