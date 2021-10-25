تعرف على أشهر نجوم «بوليوود» في متحف «مدام توسو» بجانب محمد صلاح

تم الكشف مؤخرا عن تمثال من الشمع للاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول، محمد صلاح، في متحف «مدام توسو»، في لندن، وقد تم إقامة عدة تمثايل لمشاهير بوليوود بالمتحف منذ عدة أعوام، وكان أبرزهم «أميتاب باتشان، وديبيكا بادكون، وشاهيد كابور، وايشواريا راي»، بجانب بعض القيادات الوطنية الهندية، وأبرزهم تمثال غاندي.

مشاهير بوليوود في متحف مدام توسو بـلندن

ويعد أبرز هذه المشاهير هو النجم الأسطوري، أميتاب باتشان، ويمتلك تمثالا في متحف مدام توسو بمقره الرئيسي في لندن، كما أن لديه تمثال شمعي آخر في مقر متحف «مدام توسو»، في دلهي، وتم افتتاح الفرع بتمثال باتشان عام 2017.

«مدام توسو» أشهر متحف في العالم

ومتحف «مدام توسو»، هو أشهر متاحف الشمع في العالم، ومقره الرئيسي في لندن، وفرع دلهي هو أول فرع بالهند والتاسع في قارة آسيا، والفرع الثالث والعشرين للمتحف على مستوى العالم.

ويعد الأمر مختلفا بالنسبة للنجم العالمي شاروخان، حيث إنه من أوائل نجوم الهند بعد النجم الأسطوري أميتاب باتشان، الذي تم صُمم تمثال شمعي له في متحف «مدام توسو»، في مقره الرئيسي بلندن، لأنه يعد من أشهر نجوم العالم.

وكان الغريب في الأمر، أن شاروخان في عام 2016، قام بنقل تمثاله من متحف «مدام توسو» في لندن، إلى منطقة «عين لندن»، وذلك للترويج لفيلم «fan»، واقترح شاروخان ذلك الأمر حتى تستطيع أكبر نخبة من معجبيه مشاهدة تمثاله، حيث أن متحف «مدام توسو»، تذكرته تتخطى 650 جنيها مصريا.

«سلمان خان»

كما يمتلك سلطان بوليوود، سلمان خان، تمثالا في متحف «مدام توسو» بمقره بلندن، وآخر بنيويورك تم الكشف عنه في عام 2012.

«ديبكا بادكون» لها تمثال في لندن وآخر لابتسامتها في أثينا

كما تم كشف النقاب عن تمثال ديبكا بادكون، الشمعي في متحف «مدام توسو»، بمقره الرئيسي في لندن عام 2019، وذهبت حينها «ديبكا» مع زوجها الفنان الهندي الشهير رانفير سينج، وعائلتها للكشف عن تمثالها بالمتحف.

وتمتلك ديبيكا بادكون، تمثالا في معرض الابتسامات الأصيلة لشعوب العالم، في أثينا بعد أزمة فيروس كورونا في عام 2020، واختاروا ضحكة ديبيكا المميزة من ضمن نجوم العالم.

ويمتلك العديد من نجوم بوليوود تماثيل شمعية في متحف «مدام توسو»، في لندن، وفي فروعه الأخرى حول العالم، وأبرزهم «ريتك روشان، شاهيد كابور، ساني ليون، أنوشكا شارما، كاجول، كاران جوهر، فارون دهاوان، أنيل كابور، كارينا كابور، سوناكشي سينها، كاترينا كيف، ايشواريا راي»، وعدة نجوم آخرين.

عامر خان يرفض إنشاء تمثال شمعي له في «مدام توسو»

ورفض الفنان الهندي الشهير، عامر خان، أن يتم إنشاء تمثال شمعي له في متحف مدام توسو، في لندن أو في أي فروع أخرى للمتحف، ويرجع السبب إلى أنه عندما تم اقتراح الأمر عليه، باعتباره من أشهر نجوم الهند، شعر بالخجل ورفض القيام بالأمر.نجوم مصريين آخرين في متحف «مدام توسو»

جدير بالذكر أن محمد صلاح، ليس المصري الوحيد الذي يمتلك تمثالا في متحف مدام توسو، بل سبقه المطرب المصري أحمد فهمي، والملحن حسن الشافعي، في مقر المتحف بدبي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

كما ذكرت الإذاعة البريطانية، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات له تمثال شمعي في متحف «مدام توسو» في لندن، مع قادة العالم، بجانب صدام حسين وياسر عرفات، بشهادة شهود عيان قاموا بزيارة المتحف.

ويذكر أن هناك بعض نجوم العرب الذين يمتلكون تمثال شمعي في متحف مدام توسو، وأبرزهم، «نانسي عجرم، ورفعة الأثقال الامارتية امنة حداد، ولاعب كرة القدم السعودي ياسر القحطاني، والمطربة بلقيس».