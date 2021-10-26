انضمام أميتاب باتشان إلى تايجر شروف بـ فيلم «Ganapath»

اقترب النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان، من الانضمام إلى فريق عمل فيلم «Ganapath»، الذي يقوم ببطولته النجم الشاب تايجر شروف والنجمة الهندية كريتي سانون، وأوضحت مصادر مقربة من صناع الفيلم أنه تم الاتصال بـ أميتاب باتشان للقيام بدور والد تايجر شروف بالفيلم، وفقا لما صرح به موقع «بينك فيلا» الهندي.

يعد النجم تايجر شروف، من أكثر النجوم الشباب الذين يحصدون النجاحات في بوليوود بالأعوام الأخيرة، ومن أكثر النجوم الذين يحصلون على شعبية كبرى من الجمهور حول العالم.

تايجر شروف وكريتي سانون في لندن

وصل النجم الهندي تايجر شروف وكريتي سانون، إلى لندن لاستكمال تصوير الفيلم، بعد أزمة كورونا، سوف يستمر التصوير لمدة شهرين تقريبا، ويجسد تايجر دور «ملاكم»، ما جعل البعض يتذكر بدايات والده في عالم بوليوود، للقيام بدور الملاكم ببداية حياته، ما أدى إلى الاستعانة به في فيلم «brothers»، للنجم الهندي الشهير أكشاي كومار، والنجم الشهير سيدهارت مالهوترا.

ريتك روشان قدوة تايجر شروف

تايجر شروف هو نجل الممثل الهندي الشهير جاكي شروف، وقدم بالأعوام الأخيرة عدة أفلام ناجحة، وحققت إيرادات عالية بشباك التذاكر، واستطاع بوقت قصير أن يحصد على قاعدة جماهيرية كبرى، وبدايته كانت بمشاركته في فيلم «باجي» في عام 2016، ثم قام مع كريتي سانون فيلم «هيرو بانتي»، الذي حقق نجاحا هائلا للثنائي وأحبهما الجمهور معا.

يذكر أن ريتك روشان هو قدوة النجم الهندي، تايجر شروف، حيث يتبع نفس نهجه بالأكشن والرقص، وأيضا شاركا معا بفيلم «war»، في عام 2019 وحقق الثنائي نجاحا هائلا، وكان فيلم شامل الأكشن والتراجيدي، والرقص، وشاركتهما البطولة النجمة الهندية الشهيرة كاترينا كيف، التي تعد من أكثر نجمات الأكشن بالسينما الهندية منذ مشاركتها مع سلمان خان بعدة أفلام، أبرزها «تايجر زندهي، وايك ذا تايجر».