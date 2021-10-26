طرق حجز تذاكر الدوري والقنوات الناقلة.. لو هتتفرج في بيتك أو المدرجات

منذ ساعات انطلقت منافسات النسخة 63 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022، مع أمرين جديدين هذا الموسم، حيث تقرر عودة الجمهور إلى المدرجات، كما أكدت رابطة الأندية أن جميع المباريات سيتم نقلها بخاصية الـHD، حيث يتمكن المصريون من مشاهدة الدوري بجودة عالية.

ومع انتظار عشاق كرة القدم المصرية لانطلاق الدوري الممتاز، يختار الكثيرون الجلوس في المنزل ومشاهدة كل المباريات التي يريد متابعتها، كما يفضل آخرون الذهاب إلى المدرجات وتشجيع فريقهم خلال المباراة، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، كيفية حجز تذاكر مباريات الدوري، بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة للمباريات بخاصية الـHD.

خطوات حجز تذاكر مباريات الدوري المصري

وأعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الموسم المقبل، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفى المباراة.

الدخول عبر موقع تذكرتي من خلال الضغط هنا.

ستظهر لك قائمة من الإجراءات المهمة التي يجب الضغط بالموافقة عليها.

- بعد الموافقة ينتقل بك الموقع إلى صفحة حجز التذاكر، إذ يجب أن تكون حاصلا على الجرعة الكاملة من التطعيم لحضور المباريات.

- عليك تحديث ملف التعريف الخاص بك، وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل الخاص بك في منظومة وزارة الصحة، وإدخال رمز التحقق، والذي يظهر في الجزء السفلي من شهادة التطعيم الخاصة بك، واختيار فريقك المفضل الذي تريد حضور مبارياته.

يمكن للمشجع شراء التذكرة ببطاقة ائتمان أو نقدي بفوري.

- يجب ارتداء بطاقة المشجع FAN ID عند دخول الاستاد وطوال فترة التواجد داخل الاستاد وعدم خلعها إلا بعد الخروج.

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري على النحو الآتي:

القمر: نايل سات

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6