الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج fan id لحضور مباريات الدوري المصري

ينتظر جماهير الدوري المصري بفارغ الصبر انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 في 25 أكتوبر الجاري، ويترقب الكثيرون منهم طرح تذاكر المباريات، ويبحثون عن الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج fan id ، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك عقب إعلان شركة «تذكرتي» بالتعاون مع رابطة الأندية المحترفة، عودة الجماهير للمدرجات في الدوري المصري، عن طريق بطاقة المشجع Fan Id.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج fan id لحضور مباريات الدوري.

الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج fan id لحضور مباريات الدوري

- الحصول على جرعتي لقاح كورونا شرطًا أساسيًا لدخول مباريات الدوري المصري.

- نظام حجز المباريات يكون بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني «تذكرتي»، إذ سيُسمح بحضور 2000 مشجع في كل مباراة، بواقع ألف مشجع لكل فريق.

- لن يسمح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق الـFan Id.

رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات الدوري المصري

يمكن للجماهير الدخول عبر رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات الدوري المصري من خلال هذا الرابط.

وفي حالة رفض الطلب لسبب أو لآخر، يرسل للمشجع رقم الطلب حتى يمكنه تعديل الطلب وإعادة إرساله، وفي حالة رفض الطلب ثلاث مرات، يحظر الرقم القومي أو رقم جواز السفر.

شروط حجز تذاكر مباريات الدوري المصري وفقا لشركة «تذكرتي»

ويشترط للحصول على بطاقة تذكرتي Fan Id الآتي:

- أن يكون عمرك أكبر من 16 عامًا.

- يجب إرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء عند التسجيل.

- يجب أن يكون لديك بطاقة رقم قومي سارية.

- يجب أن يكون لديك هاتف محمول.

- إذا كان لديك بالفعل بطاقة المشجع الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يمكنك استخدامها لحضور المباريات، ولكن سيتم تغيير شكلها لإثبات تلقي اللقاح، كما أن الحساب الخاص بك لا يزال ساريًا ويمكنك استخدام رقم المشجع الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول وحجز التذاكر.