كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي لحضور مباريات الدوري المصري.. ينطلق غدا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات الدوري المصري الذي يبدأ غدا الاثنين الموافق 25 أكتوبر، وعليه تبحث شريحة عريضة من المواطنين وهم جماهير ومشجعي كرة القدم عن كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي، لحضور المباريات، وذلك بعد أن أعلنت الشركة بدء استقبال حجز التذاكر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي لحضور مباريات الدوري المصري.

كيفية حجز تذاكر من موقع تذكرتي

- يجب فتح الموقع الرسمي لتذكرتي.

- إذا كنت مسجلا من قبل في تذكرتي فكل ما عليك هو إدخال رقم حساب تذكرتي وكلمة المرور فقط.

- وفي حال كنت مشتركا جديدا يجب أن تختار الجنسية سواء مصري أو أي جنسية أخرى.

- بعد اختيار الجنسية ابدأ بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة، وبينها رقم الهاتف الذي ترسل من خلاله كود التسجيل.

- ارفع صورة لبطاقة الرقم القومي على الموقع وصورة شخصية، وبعد الانتهاء من تلك الخطوة سيتم استخراج بطاقة FAN ID التي تستطيع من خلالها الحصول على التذكرة.

أسعار تذكر حضور مباريات الدوري

وحسب شركة تذكرتي، أعلنت أنّ سعر التذكرة الموحدة لحضور المباريات هو 100 جنيه للمباراة الواحدة.

موعد مباريات الأهلي والزمالك في الافتتاح

ووفقا لجدول الوري، فإنّ فريق الزمالك يلعب مساء الثلاثاء أمام إنبي، بينما يفتتح الأهلي مشواره حيث يحلّ ضيفا على الإسماعيلي مساء الأربعاء.

أماكن استلام تذاكر حضور المباريات

وفي سياق متصل، كشفت شركة تذكرتي عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن أنّ استلام تذاكر المباريات وبطاقة المشجع Fan ID من فروع شركة We في جميع محافظات الجمهورية.