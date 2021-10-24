شرح كيفية التسجيل في تذكرتي لحضور الدوري المصري 2021/2022 خطوة بخطوة

كشفت شركة تذكرتي المختصة بحجز بطاقات حضور الفعاليات الفنية والرياضية، عن كيفية التسجيل في تذكرتي لشراء تذاكر الدوري المصري 2021-2022 خطوة بخطوة، ضمن اختصاصها بالحجز لحضور مباريات الدوري المصري الجديد موسم 2021-2022، بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، وتُطرح تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز من خلالها، استعدادا لعودة الجمهور للمدرجات، عن طريق بطاقة المشجع Fan Id.

كيفية التسجيل في تذكرتي لشراء تذاكر الدوري المصري 2021-2022 خطوة بخطوة

أشار رئيس رابطة الأندية، أحمد دياب، إلى أنّه سيسمح بحضور 2000 مشجع في كل مباراة، بواقع ألف مشجع لكل فريق، في مباريات الدوري المصري، كبداية لعودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى، بعد غيابهم عن المدرجات على مدار السنوات الماضية، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» كيفية التسجيل في تذكرتي لشراء تذاكر الدوري المصري 2021-2022 خطوة بخطوة، والتي جاءت كالتالي:

رابط التسجيل في تذكرتي

- يمكن للجماهير التسجيل في تذكرتي من خلال الدخول على رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات الدوري المصري من هنــــــــا.

خطوات التسجيل في تذكرتي لشراء تذاكر الدوري المصري 2021-2022

يمكن للجماهير التسجيل في تذكرتي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على كلمة «تسجيل» أعلى يمين الصفحة الرئيسية للموقع، ثم تحدد الجنسية سواء كان مصريًا أو أي جنسية أخرى.

- إدخال رقم الهاتف المحمول للمستخدم، بعدها تصله رسالة نصية على هافته بها كود تشغيل التسجيل، وإدخاله في الخانة الظاهرة على الشاشة.

- تحديد نوع التذكرة «حساب ترفيهي فقط»، وحينها يتم التفعيل الفوري للحساب، أم «حساب رياضي وترفيهي»، لتنتقل بعد ذلك إلى الخطوات التالية بالضغط على «استكمال».

- استيفاء البيانات الشخصية طبقًا لما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي، ثم إدخال اسم الأم كما هو مسجل في شهادة الميلاد ثلاثيًا، لضمان عدم استخدام البيانات من قبل شخص آخر.

- إدخال الرقم القومي مع إرفاق ملف لصورة شخصية، وملف لصورة من بطاقة الرقم القومي.

- ينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة، أو إيميل يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع «Fan ID» وكلمة المرور على النظام وبذلك يتم التسجيل بنجاح.

- حال رفض الطلب لسبب أو لآخر، يتم إرسال رقم الطلب لتعديله وإعادة إرساله، وحال رفض الطلب 3 مرات، سيتم حظر رقمك القومي أو رقم جواز السفر.

- بعد دخول المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب الحجز بها ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها، ومكان جلوسه للتشجيع، ويتيح النظام الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع ويتم الدفع إلكترونيًا.

وإذا كان لديك بالفعل بطاقة المشجع الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يمكنك استخدامها لحضور المباريات، كما أنّ الحساب الخاص به لا يزال ساريًا ويمكنك استخدام رقم المشجع الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول وحجز التذاكر.

وأشار الموقع إلى أنّ كل فرد من أفراد العائلة يزيد عمره عن 16 عامًا يجب أن يسجل طلبا للحصول على بطاقة تذكرتي الخاصة به، وبعد الموافقة على طلبه وحصوله على رقم حساب تذكرتي الخاص به، يمكنه حجز تذكرة له، أما من تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عامًا، فيمكن إضافتهم كمرافقين في الحساب الخاص بك.

ونوه موقع تذكرتي بأنّ بطاقة المشجع «Fan ID» بمثابة جهاز المرور إلى الملاعب المصرية، على أن يتم الاعتداد بالبطاقات التي جرى استخراجها لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، فيما يلتزم من لم يستخرج البطاقة بالتسجيل للحصول على واحدة.