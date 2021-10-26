سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26-10-2021

حافظت أسعار الذهب على الثبات عند نفس المستوى، ما انعكس على السوق المحلي ومحلات الصاغة، بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية بين 780 إلى 782 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الثلاثاء 26 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 896 إلى 898 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 784 إلى 786 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 672 إلى 674 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,272 إلى 6,288 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 912.45 جنيه، 58.01 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 798.41 جنيه، 50.76 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684.35 جنيه، 43.51 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا العام الماضي، بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستسمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.