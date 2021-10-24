سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 24-10-2021

يبحث الكثير من المواطنين أو المستثمرين عن أسعار الذهب في محلات الصاغة والمولات الكبري بشكل يومي في ظل التغيرات التي يمر بها المعدن الأصفر في أسواق المال، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار المعلنة صباح اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة، في السطور التالية..

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 891 إلى 894 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 780 إلى 782 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 إلى 670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,240 إلى 6,256 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 905.44 جنيه، 57.65 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 792.27 جنيه، 50.45 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679.09 جنيه، 43.24 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وذكر إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أسباب الارتفاع في سعر الذهب، مرجعا ذلك إلى البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.