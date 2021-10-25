نصائح لشراء وبيع الذهب.. هل تنخفض الأسعار مجددا؟

استقرار ملحوظ تشهده أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاع أسعار المعدن النفيس مطلع الأسبوع الحالي، بعد عودة البورصة للعمل اليوم الإثنين، كما استقر أيضًا سعر الذهب عالميًا عند أسعار مساء الجمعة الماضي، بعدما حقق ارتفاعًا نتيجة لتراجع الدولار وعوائد السندات، وحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال نادي نجيب، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب ترتفع وتنخفض بشكل طفيف، إذ ازدادت أسعار الذهب جنيهًا واحدًا مقارنة بالأسبوع الماضي، ليسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 782 جنيهًا.

شعبة الذهب: توقعات بانخفاض أسعار الذهب مرة أخرى

وأضاف «نجيب» أنّه من المتحمل أن تنخفض أسعار الذهب محليًا مرة أخرى، نظرًا لطبيعة المعدن النفيس كونه سلعة عالمية تتأثر بعدّة عوامل، أبرزها طرح كميات كبيرة للبيع من قِبل المستثمرين، أو بسبب رفع الفائدة على الأسهم والسندات، ما يُسبب هبوط سعر الأوقية عالميًا، وبالتالي انخفاض سعر الذهب محليًا نظرًا لتأثره مباشرةً بأي صعود أو هبوط في الخارج.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية الموطنين، إلى أنّ ذلك الوقت يُعد الأنسب في الشراء خاصة المستثمرين في الذهب، للاستفادة ببيعه بعد أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى، وهو المتوقع حدوثه بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة، ناصحًا بالاتجاه إلى شراء السبائك الذهبية والابتعاد عن المشغولات الذهبية، نظرًا لأن السبائك غير محملة بـ«المصنعية والضريبة والقيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تُحمل على المشغولات الذهبية».

أما بالنسبة للمضطرين لبيع الذهب خلال الوقت الحالي، ينصح سكرتير شعبة الذهب بعدم اللجوء إلى البيع إلا للضرورة القصوى، وإن كان لابد فيمكن بيع جزء بسيط بما يعمل على تغطية احتياجاته، وأن يعود المواطن لشراء هذا الجزء مرة أخرى لتعويض الخسائر التي لحقته خلال عملية البيع.

أسعار الذهب اليوم

وكشف الدكتور نادي نجيب عن أسعار الذهب اليوم، إذ تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بين 891 إلى 894 جنيهًا، فيما تراوح جرام 21 بين 780 إلى 782 جنيهًا، أما عيار 18 فتراوح بين 669 إلى 670 جنيهًا، فيما وصل الجنيه الذهب إلى نحو 6250 جنيهًا.