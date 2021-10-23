تعرف على آخر سعر لجرام الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر، في نهاية التعاملات اليوم السبت، استقرار في الأسعار، وذلك عقب انخفاضها خلال منتصف تعاملات اليوم.

ويأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاع أسعار المعدن النفيس في بدء التعاملات صباح اليوم، ثم انخفاضها منتصف اليوم، لتكسر موجات الارتفاع المتتالية، التي حققها منذ أمس، حيث ارتفع مرتين متتاليتين.

واستقرت أسعار الذهب، اليوم، خلال نهاية التعاملات في جميع أعيرة الذهب في مصر.

أسعار أعيرة الذهب

وسجل جرام 24 استقرارا خلال منتصف التعاملات، بعد ارتفاع قدره 4 جنيهات في محلات الصاغة صباحا، دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعره 894 جنيها، واستقر سعر عيار الذهب 21، الأكثر شعبية وشراءً في مصر، ليصبح سعره 782 جنيها للجرام.

كما سجل عيار 18، مبلغ 670 جنيها، وسجلت الأونصة 27,795 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 27,795 جنيها، فيما بلغ سعر الكيلو 893 ألفا و714 جنيها.

تجارة الذهب الكسر

يذكر أن فاروق بطرس، أحد كبار تجار الذهب في مصر، الذي شغل منصب رئيس شعبة المصوغات والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن تجارة الذهب الكسر جزء أساسي من صناعة الذهب في مصر، ويوجد مختص بكل محل صاغة لشراء الذهب المستعمل واختباره للإتجار فيه، عبر صهره وإعادة سبكه ثم بيعه لتجار الذهب كسبائك لإعادة تشكيله.

وأضاف بطرس، في تصريحاته، أنه لابد للذهب المستعمل من أن يفقد القليل من وزنه أثناء إعادة تصنيعه، مفسرا سبب شراء الذهب الكسر بأسعار أقل للجرام عن الأسعار المعلنة بالسوق، بقوله «لازم الجرام ينقص 5 أو 6 جنيه لتغطية خسائر عملية إعادة التصنيع والسبك».

وشهد سوق الصاغة تذبذا في أسعار جرام الذهب، خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا.