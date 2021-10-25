أرامكو وتوتال تدشنان أولى محطات الوقود في المملكة العربية السعودية

أطلقت شركة أرامكو السعودية، وشركة توتال إنيرجيز، الشبكة المشتركة للبيع بالتجزئة، وذلك بتدشين محطتين في العاصمة السعودية الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين شركات أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز عام 2019، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات الوقود المُستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطات نوعية تقدّمُ خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

أرامكو: محطات الوقود تعمل تحت علامتنا التجارية وتوتال إنيرجيز

وذكرت شركة أرامكو السعودية في بيان لها، الإثنين، أن محطات الوقود تعمل تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، وتوّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة متميزة وفقًا لأعلى المواصفات.

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر، خلال حفل تدشين أُقيم في العاصمة السعودية «الرياض»: «نواصل توسيع وجودنا في سلسلة القيمة بالمملكة، ونحن سعداء بالمساهمة مع توتال إنرجيز في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة، وتعزيز تجربة العملاء وتدعيم مستوى الخدمات المقدمة لهم؛ لمواكبة التطورات المهمة والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة العربية السعودية».

وتابع الناصر: «بالنسبة لنا في أرامكو السعودية، لدينا عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات، وفي إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين».

استثمارات توتال في شركة أرامكو

ومن جانبه، قال رئيس شركة توتال إنيرجيز باتريك بوياني، خلال كلمته في الحفل: «نسعى إلى تزويد عملائنا الجدد بمزيد من الطاقة النظيفة والموثوقة، ويُعد افتتاح أول محطتين خطوة أخرى للأمام للتأكيد على شراكتنا طويلة الأمد مع أرامكو السعودية، والتي بدأت باستثماراتنا المشتركة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات عام 2008».