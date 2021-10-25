الإفتاء: استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات جائز شرعا

أصدرت دار الإفتاء فتوى جديدة ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث ردت على سؤال تلقته يقول: «ما حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات؟».

حكم استعمال الفرشاة من شعر الحيوانات

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال، ضمن حملة اعرف الصح، قائلة: «يجوز استعمال الشعر الطبيعي المأخوذ من الحيوان، وكذلك الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو، بما يشمل كافة أنواع الاستعمال واتخاذ الأدوات المتنوعة منها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: 80]. والله سبحانه وتعالى أعلم».

استخدام عضو من الخنزير في التداوي

وبعيدًا عن حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات، فقد تلقت دار الإفتاء في وقت سابق سؤالا عن استخدام عضو من الخنزير في التداوي، وقالت: «إن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب».

بناء منازل الأيتام وترميمها

كما تلقت الإفتاء سؤالا يقول: ما حكم بناء المساكن للأيتام المحتاجين أو ترميمها من الصدقة الجارية؟، وأجابت بأنه: يستحب بناءُ المساكنِ للأيتامِ المحتاجين وتمليكهُم إياها أو ترميمها، وهو عملٌ طيبٌ يُثابُ عليه المرءُ في الآخرةِ، وهو من الصدقةِ الجاريةِ التي يتضاعف أجرها بعد الموت، وقد أمرَ الحقُّ تبارك وتعالى بالإحسانِ إلى اليتيمِ والأخذِ على يديه حتى يكون عضوًا نافعًا في المجتمعِ؛ فقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ [النساء: 36].

وواصلت الدار: وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفالة اليتيم سببًا في مجاورته في الجنة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هكذا» وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري.والله سبحانه وتعالى أعلم.