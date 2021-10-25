«اتحاد المستثمرين» يكشف انعكاس إلغاء الطوارئ على الاستثمارات في مصر

وصف محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بالخبر العظيم.

وأكد هلال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن القرار سيكون له مردودا إيجابيا في أغلب دول العالم، التي تتمتع بعلاقات اقتصادية أو ممن لها استثمارات في مصر، وكذلك من يرغبون في الاستثمار في مصر مستقبلا.

كنا نبذل جهودا مضنية لإقناع المستثمرين الأجانب بصورة مصر الإيجابية

وأضاف هلال، أنهم كمستثمرين كانوا يبذلون جهودا مضنية في إقناع الأجانب عند توقيع اتفاقيات استثمارية لتوضيح الصورة الإيجابية في مصر، مستدركا: «الوضع الآن سيختلف».

وأشار إلى أن الانطباع الأول لأي مستثمر في أي دولة في العالم عند اتخاذ قرار استثماري في أي دولة أخري هو عدة أسئلة يأتي في مقدمتها الوضع والاستقرار الأمني في تلك الدولة قائلا: «كان ينظر دائما لحالة الطوارئ في مصر، رغم إنها كانت لا تؤثر على حركة المواطنين سواء المصرين أو الأجانب، على أن هناك شيء مريب في مصر يجعلهم يفكرون كثيرا قبل المجيء إلى القاهرة».

مصر أصبحت الدولة المستقرة الأولى في المنطقة

وتابع هلال، أن خبر إلغاء الطوارئ في مصر سينتقل بين دول العالم، ليؤكد أن مصر عادت إلى قوتها، وعادت لتكون الدولة المستقرة الأولى بين دول الشرق الأوسط، متوقعا جذب استثمارات أجنبية كثيفة خلال الفترة المقبلة في ظل حالة الإصلاح الاقتصادي المستمرة منذ سنوات.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».