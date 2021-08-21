«اتحاد المستثمرين» يطالب الحكومة بتطبيق قرار «تفضيل المنتج المحلي»

قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن قوة الصناعة الوطنية تٌعد فرس الرهان لإنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة»، التى تستهدف تعديل الأحوال المعيشية للمواطنين فى كافة القرى المصرية.

وأكد شعبان فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المبادرة تُضفى بمزيد من المسئولية على المجتمع الصناعى وجمعيات المستثمرين لإثبات قدرته على كسب ثقة القيادة السياسية فى تطوير وتحسين منظومة التصنيع المحلى ورفع كفائة المنتجات الوطنية وتفصيل المنتج المحلى على المنتجات المستوردة.

وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر، الحكومة المصرية بضرورة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بمنع استيراد السلع التى لها مثيل محلى بصورة حاسمة وخاصة على الهيئات والمشروعات القومية لحماية الصناعة الوطنية من المنتجات الأجنبية والغير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى خفض المصروفات على عاتق الصناعة المصرية للحفاظ على مصدر رزق العمالة المصرية والتى تعتبر أهم عوامل الحياة الكريمة.

«حياة كريمة» تفرض نفسها على اجتماعات الاتحاد

وشدد الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على أن مبادرة «حياة كريمة»، تفرض نفسها على كافة اجتماعات الاتحاد وجمعياته البالغ عددها 54 جمعية مستثمرين والمنتشرة فى ربوع مصر حول توفير كافة احتياجات المبادرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتوفير السلع والمنتجات التى تساهم فى التعمير والبناء ومساندة الدولة فى رفع كفائة القرى الريفية.

وأوضح شعبان، أن هذه المبادرة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.