ضبط 1.7 مليون قرص «تامول» داخل حاوية أدوية واردة من الهند

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة بجمارك شرق بورسعيد، من ضبط مليون و679 ألف و800 قرص من أقراص «التامول» المخدرة، داخل حاوية أدوية واردة من الهند ترانزيت إلى ميناء شرق بورسعيد، وبوجهة نهائية ليبيا وذلك بالتنسيق مع مباحث ميناء شرق بورسعيد والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

مباحث ميناء شرق بورسعيد تلقت معلومات سرية بوجود أصناف مخالفة بالحاوية

كانت مذكرة معلومات سرية مقدمة من رئيس مباحث ميناء شرق بورسعيد ووكيل فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير الأمن الجمركي بميناء شرق بورسعيد ومدير مكافحة التهريب الجمركي بميناء شرق بورسعيد بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية رقم mcru 9008182 واردة من الهند لميناء شرق بورسعيد برسم الترانزيت المباشر بوجهة نهائية ليبيا لصالح شركة (ا. ا. ل. ا.»، في مصراته ومشمولها مستندياً عبارة عن 780 كرتونة أدوية.

120 كرتونة ترامادول داخل حاوية أدوية

وعقب استصدار إذن من نيابة الميناء الجزئية ببورسعيد ، قام صلاح السيد بدوي مدير إدارة الحركة بتشكيل لجنة من محمد عمر مراجع حركة والسيد علي مأمور حركة وأحمد يونس مأمور تعريفة الساحة بحضور أكرم عبد العظيم مدير المجمع اللوجيستي شرق بورسعيد وسالم سليم لافي مدير الامن الجمركي شرق بورسعيد وعلي محمد رشيد مدير مكافحة التهريب وعلي عبد الجواد عبدالحليم مدير الحركة فتبين وجود 120 كرتونة تحتوي على مليون و679 ألف و800 قرص من أقراص التامول المخدرة ضمن مشمول الحاوية.

وذلك بالمخالفة لأحكام قانون لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

قرر محمد حسام، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفي، مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.