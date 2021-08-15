ضبط شخص يصنع عقاقير مخدرة بالإسكندرية بحوزته 7 آلاف قرص «تامول»

توصلت وزارة الداخلية إلى نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية) تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة ورصد محاولته لتصنيع تلك العقاقير، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (7 آلاف قرص لعقار التامول المخدر – كمية من مسحوق الباراسيتامول وزنت 21 كيلوجراما – كمية من مسحوق الكافيين وزنت 25 كيلوجراما – كمية من بودرة الترامادول الهيدروكلوريد المادة الفعّالة – كمية من بودرة تلك – ماكينة لخلط المواد عجانة - 2 بكرة تغليف بلاستيك لتصنيع شريط التامول – مبلغ مالي – هاتف محمول - ميزان).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأدوات والخامات لتصنيع العقاقير المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار، واستخدامه للسيارة والهاتف المحمول في النقل والتروّيج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ600 ألف جنيه.