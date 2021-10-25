الأوراق المطلوبة للاستفادة من خدمات «صندوق التكافل» بجامعة القاهرة

يعاني بعض الطلاب في الجامعات المختلفة من الفقر ويواجهون مشاكل مادية، تجعلهم عاجزين عن تغطية المصاريف الجامعية الكتاب الجامعي أو الرسوم الدراسية، لذا تم إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي في الجامعات، لحصول الطلاب المعنيين على المساعدات الاجتماعية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم.

وفي هذا الصدد، وتيسيرا على الطلاب تقدم «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، طرق التقديم للحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بجامعة القاهرة والأوراق المطلوبة للاستفادة من الخدمات وفق الموقع الرسمي للجامعة.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من خدمات صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة القاهرة

1- في البداية على الشخص الراغب في الاستفادة من خدمات الصندوق سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب بالكلية.

2- وبعدها يجب استيفاء البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة.

3- تقديم الأوراق المطلوبة والتي تكون عبارة عن مفردات مرتب، بيان معاش، بحث اجتماعي.

4- تقديم استمارة التكافل للمشرف المختص.

5- وبعد أن يتسلم الموظف المختص برعاية الشباب استمارة التكافل يقوم بدراسة حالة الطالب.

6- يقرر الموظف المختص بشئون الطلاب أحقية الطالب في ذلك من خلالها يحدد نوع التكافل أو الاعانة المقدمة.

7- تصرف الإعانة من صندوق التكافل الاجتماعي عن طريق «سداد الرسوم الدراسية – إعانة مالية – مساهمة فى علاج الطلاب_ شراء الكتب الدراسية».

أهداف صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات

ويهدف صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات إلى:

1- تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب ومساعدتهم ماديا وإعانتهم على مصاريف الدراسية وتحقيق تأمين ورعاية اجتماعية لهم.

2- كما يسهم صندوق التكافل الاجتماعي فى تنفيذ الخدمات للطلاب.

3- يعمل صندوق التكافل الاجتماعي على حل المشاكل التي تواجه الطلاب وتحويل بينهم وبين الاستمرار في دراستهم بسبب مشاكلهم المادية والأعباء المالية التي يواجهونها خلال الدراسة بالجامعة.