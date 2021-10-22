جثمان الراحل حسن حنفي يودع جامعة القاهرة بالطواف بين كلياتها

شيعت ظهر اليوم الجمعة، جنازة الدكتور والمفكر حسن حنفي من مسجد ‏صلاح الدين بجوار مستشفى قصر العيني بمحافظة القاهرة.

وعقب خروج الجنازة من مسجد صلاح الدين في سابقة تعد الأولى من نوعها توجه أقارب الدكتور حسن حنفي بجثمانه إلى جامعة القاهرة من أجل الطواف حول كليات الجامعة نظرا لما قدمه الراحل من إسهامات لجامعة القاهرة، ليكون آخر لحظات الجثمان الطواف حول منارة العلم بالقاهرة.

رئيس جامعة القاهرة يشارك في وداع جثمان الدكتور والمفكر حسن حنفي

وشهد الطواف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من عمداء ووكلاء كليات جامعة القاهرة لتوديع الراحل في آخر لحظاته قبل الذهاب به ودفنه بالمقابر.

ونعى حنفي رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، قائلا «الأستاذ والفيلسوف الدكتور حسن حنفي.. القيمة الأكاديمية الكبيرة والإنسان المتميز».

ونعى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، واصفا إياه أنه «قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة»، وأن «المكتبات العربية والعالمية زخرت بمؤلفاته وتحقيقاته».

ورحل الفيلسوف والمفكر الإسلامي الكبير حسن حنفي عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر ناهز 86 عاما، والراحل يعد واحدا من منظري تيار اليسار الإسلامي، وتيار علم الاستغراب، وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية.