الجامعات توجه تحذيرا هاما للطلاب وهيئات التدريس بشأن تطعيمات كورونا 

وجهت الجامعات الحكومية، تحذيراً شديد اللهجة لجميع منتسبيها من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، لأخذ تطعيم لقاح كورونا للوقاية من المرض خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنه سيتم تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشان منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم منع دخول أي شخص للحرم الجامعي بدءاً من 15 نوفمبر المقبل غير حاصل على تطعيم كورونا، أو تقديم ما يثبت عدم الإصابة بالمرض، وفي حالة عدم حصول الشخص على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل «PCR» يُقدمه أسبوعيًا.

رئيس جامعة سوهاج: الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومنع الدخول بعد 15 نوفمبر لغير المطعمين

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، الالتزام بقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بشأن منع دخول المطعمين غير الحاصلين على لقاح كورونا، إلى الحرم الجامعي من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بدءاً من 15 نوفمير المقبل، مع التأكيد على تقديم «بي سي ار»، لغير الحاصلين على تطعيم كورونا أسبوعياً كشرط للدخول إلى الجامعة، مؤكداً أن الجامعة حققت نسبا متميزة في التطعيمات ضد فيروس كورونا بمختلف الكليات.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن هناك توجيهات تتم مباشرة للطلاب ولغيرهم بضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المشددة.

وفي السياق ذاته حذرت الجامعة المصرية الروسية، الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا، مؤكدة أنه سيتم الاستناد إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ومنع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل على التطعيم، منوهة إلى أنه يمكن للطلاب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.