من هو المفكر حسن حنفي؟.. جثمانه طاف جامعة القاهرة «فيديو»

توفى، أمس الخميس، المفكر الكبير الدكتور حسن حنفي، عن عمر ناهز 86 عامًا، وطافت أسرته بجثمانه بين كليات جامعة القاهرة قبل دفنه بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وشهدت محركات البحث تساؤلات عديدة حول؛ من هو حسن حنفي مؤسس تيار اليسار الإسلامي؟ وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

من هو حسن حنفي؟

ونستعرض الإجابة على سؤال؛ من هو حسن حنفي المفكر الكبير في التقرير التالي:

- هو مفكر مصري، يقيم في محافظة القاهرة، من مواليد عام 1935.

- كان حسن حنفي، واحدًا من مُنظري تيار اليسار الإسلامي، وتيار علم الاستغراب.

- أحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية، وله العديدُ مِنَ الإسهاماتِ الفِكريةِ في تطوُّرِ الفكرِ العربيِّ الفَلسفي، وصاحبُ مشروعٍ فَلسفيٍّ مُتكامِل.

رحلة حسن حنفي العلمية

- مارس حسن حنفي التدريس في عدد من الجامعات العربية ورأس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة.

- للمفكر حسن حنفي، عدد من المؤلفات في فكر الحضارة العربية الإسلامية.

- حاز المفكر على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون، وذلك برسالتين للدكتوراه، قام بترجمتهما إلى العربية ونشرهما في عام 2006 م تحت عنوان «تأويل الظاهريات» و«ظاهريات التأويل»، وقضى في إعدادهما نحو عشر سنوات.

- عمل المفكر حسن حنفي، مستشارًا علميًا في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو خلال الفترة من «1985-1987»، وكان نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية، والسكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية.

قضية التراث والتجديد

وحول من هو حسن حنفي؟ فقد انصبَّ جلُّ اهتمام المفكر الكبير على قضيَّة «التراثِ والتَّجديد»، وينقسم مشروعُه الأكبر إلى ثلاثة مستويات: يخاطبُ الأولُ منها المُتخصِّصين، وقد حرصَ ألَّا يُغادرَ أروِقةَ الجامعاتِ والمعاهِدِ العِلمية، والثاني للفَلاسفةِ والمُثقَّفين، بغرضِ نشرِ الوعْيِ الفَلسفيِّ وبيانِ أثرِ المشروعِ في الثَّقافة، والأخيرُ للعامَّة، بغرضِ تَحويلِ المَشروعِ إلى ثقافةٍ شعبيَّةٍ سياسيَّة.

مؤلفات وجوائز المفكر حسن حنفي

للدكتور حسن حنفي العديدُ من المُؤلَّفاتِ تحتَ مظلَّةِ مَشروعِهِ «التراث والتجديد»؛ منها: «نماذج مِن الفلسفةِ المسيحيَّةِ في العصرِ الوسيط»، و«اليَسار الإسلامي»، و«مُقدمة في عِلمِ الاستغراب»، و«مِنَ العقيدةِ إلى الثَّوْرة»، و«مِنَ الفناءِ إلى البقاء».

حصلَ الدكتور حسن حنفي على عدةِ جوائزَ في مِصرَ وخارِجَها، مثل: جائزةِ الدولةِ التقديريةِ في العلومِ الاجتماعيةِ 2009م، وجائزةِ النِّيلِ فرعِ العلومِ الاجتماعيةِ 2015م، وجائزةِ المُفكِّرِ الحرِّ من بولندا وتسلَّمَها مِن رئيسِ البلادِ رسميًّا.