أحمد بدير: كنت متردد في المشاركة بمسلسل «إلا أنا»

قال الفنان أحمد بدير، إن مسلسل «إلا أنا»، لاقى نجاحا لأنه قدم رسالة قريبة من الناس، مبينا أنه كان متردد في البداية عندما أقدم على العمل، لكنه فوجئ بحصول المسلسل على نجاح كبير جدا.

تأثر بأحد المشاهد في المسلسل

وأضاف «بدير»، خلال استضافته في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الفنان يجب عليه أن يتطور، مؤكدا أن مشهده الذي طلبت منه ابنته في المسلسل الفنانة هنادي مهنا الطلاق، كان مشهد مؤثر جدا، موضحا أنه سعيد بالعمل مع طاقم شباب صغار، ودم جديد يثري الدراما التليفزيونية.

هنادي مهنا توضح حبها لشخصيتها في المسلسل

وقالت الفنانة هنادي مهنا، إنها تحب شخصية مريم في مسلسل إلا أنا، لأنها قدمت مختلف المشاعر في دور واحد، حيث عانت من مشاكل عديدة بعد الزواج الرسمي، بعد قصة حب طويلة، لافتة إلى أن هذه المشكلة، كانت مشتركة بين عدد كبير من الناس، متابعة: «ده أحلى دور جالي في حياتي شكرا والله».

فخور بالعمل مع الفنان أحمد بدير

وأوضح الممثل الشاب إسلام جمال، أنه فخور بالعمل مع الفنان أحمد بدير، لأنه يساعد الممثل على إخراج أفضل ما لديه، كما يضع الشباب تحت ضغط لأنه كوميدي جدا، ويجعل الممثل يتماسك، من أجل تقديم أدوار جادة، رغم أنه شخص كوميدي في الأساس.

شكر من المخرجة لفريق العمل

وتوجهت المخرجة ياسمين أحمد كامل بالشكر إلى يسري الفخراني، وتامر مرتضى المنتج، وعمال التصوير، وكل الذين شاركوا في خروج هذا المسلسل بالأداء الذي حصل على إعجاب الجمهور.