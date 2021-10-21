هنادي مهنا ضيفة برنامج معكم منى الشاذلي.. اليوم

تظهر اليوم الفنانة هنادي مهنا، في حلقة خاصة من برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي يذاع عبر شاشة قناة cbc، ستتحدث خلالها عن كثير من الأمور الخاصة بحياتها الفنية، وأيضا الشخصية .

هنادى مهنا ضيفة برنامج معكم منى الشاذلي

وطرحت قناة cbc البرومو الخاص بحلقة الفنانة هنادى مهنا، التي تحتفل خلالها بنجاح حكايتها الأخيرة «بدون ضمان»، إحدى حواديت مسلسل «إلا أنا»، والتي شاركت فيه مع هاجر أحمد وإسلام جمال.

كما أن هنادى خلال الحلقة ستتحدث عن كثير من الأمور الفنية الخاصة بها وليس هذا فحسب، لكنها ستخضع لعدد من الألعاب الخفيفة مع منى الشاذلي.

مسلسل إلا أنا

يذكر أن حدوتة «بدون ضمان»، بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد كشك وسلوى عثمان وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وهي سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين كامل.

يذكر أن مسلسل «إلا أنا»، قدم منه عدد كبير من الحواديت، كان من بينهم «بالورقة والقلم»، ليسرا اللوزي، و«بيت عز»، لسهر الصايغ .

مسلسل ورا كل باب

وكانت هنادي مهنا قدمت أيضا حدوتة كدبة كبيرة، ضمن حكايات مسلسل «ورا كل باب»، بجانب أحمد زاهر وإيمان سلامة وعماد رشاد وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.