«الحقوني يا ناس».. القصة الكاملة لتحرش مالك محل بطفلة في الشيخ زايد

أرسلت الأم طفلتها الصغيرة، إلى محل المنظفات الموجود بالقرب من المنزل لشراء المسلتزمات الضرورية، فأسرعت الطفلة للخارج وبكل براءة طلبت من صاحب المحل أن يعطيها المستلزمات، ولكنه استغل فرصة وجود الطفلة داخل المحل ليتحرش بها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها.

الحقوا يا ناس

في تلك اللحظة، تصادف دخول سيدة للمحل للشراء، لتفاجأ بقيام المتهم بارتكاب الجريمة أمام عينيها وأصابتها صدمة من هول الفاجعة مرددة «الحقوا يا ناس، الراجل بتاع المحل بيتحرش بطفلة صغيرة»، بمجرد أن سمع الأهالي استغاثتها أسرعوا نحو المحل، وضبطوا المتهم وأبلغوا رجال المباحث، الذين حضروا إلى مكان الواقعة، وألقي القبض على المتهم، واقتيد إلى قسم الشرطة.

شاهدة

وقالت شاهدة العيان على الواقعة، ربة منزل وتبلغ من العمر 42 عامًا، أمام ضباط المباحث، إنها في تلك الساعة كانت متوجهة إلى المحل لشراء احتياجات لها، وأثناء الدخول فوجئت بالمتهم يلامس أجزاء حساسة من جسد الطفلة الصغيرة داخل المحل، فأبلغت الأهالي حتى يتم ضبطه وتسليمه لرجال الشرطة لمحاسبته على تلك الواقعة.

والدة الطفلة

وقالت والدة الطفلة ضحية التحرش من مالك محل المنظفات بالشيخ زايد أمام رجال المباحث، إنها أرسلت ابنتها لشراء بعض الاحتياجات من المحل ولكنها فوجئت بالواقعة، ووجهت الاتهام لمالك المحل بالتحرش بطفلتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ

كانت البداية بتلقي اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من الرائد هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام ملك محل بالتحرش بطفلة داخل المحل بمنطقة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحريات ومناقشة شهود العيان على الواقعة، قيام المتهم بالتحرش بطفلة صغيرة وملامسة أجزاء من جسدها، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحجز المتهم 24 ساعة لاستكمال تحريات ضباط المباحث.