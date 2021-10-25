ضبط شخص ادعى طلب ضابط وأمين شرطة أموالا منه.. صورهما في الشارع

كشفت أجهزة ملابسات مقطع فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، صوّر خلاله أحدالأشخاص ضابطا وفرد مرور في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، زاعما أنهما طلبا منه مبلغا ماليا بعد تحرير مخالفة له، وتوعدهما بالشكوى.

وبفحص الواقعة، تبين أنه أثناء وجود الضابط وبصحبته أمين الشرطة من قوة إدارة مرور الغربية، والمعينين بالمنطقة محل الواقعة، لاحظا اقتراب سيارة ملاكي يقودها شخص يتحدث في الهاتف أثناء القيادة.

قائد السيارة تحدث للضابط والأمين بطريقة غير لائقة

وبمجرد وقوفها في الإشارة، حرر أمين الشرطة مخالفة بذلك، لينزل قائد السيارة ويتحدث مع الضابط والأمين بطريقة غير لائقة، ويصور الفيديو وينشره على النحو المشار إليه، ما ترتب على ذلك تداول الفيديو على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى «تيك توك».

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط قائد السيارة والهاتف المحمول خاصته، وبمواجهته أقر أنه صور مقطع الفيديو ونشره على صفحته، وعقب ذلك تمت مشاركته من أحد الأشخاص على موقع «تيك توك»، وبفحص الهاتف تبين وجود مقطع الفيديو المٌشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة وصاحب الحساب المشار إليه بتهمة الادعاء الكاذب وإثارة الرأي العام.