بيج رامي يُهدي «مستر أولمبيا» للسيسي: داعم للرياضة والرياضيين في مصر

أهدى ممدوح السبيعي، الشهير بـ «بيج رامى»، والمتوج بلقب مستر أولمبيا 2020 و2021، النسخة الأخيرة من البطولة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يُعد الداعم الأول للرياضة، ويجب أن يهدي له التتويج، مشيرا إلى أن أسعد لحظة في البطولة عندما رفع علم مصر بعد التتويج.

الشعب المصري أجمل شعب في الدنيا

وأضاف «السبيعي»، خلال حواره في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة «dmc»، أن حفاوة استقبال المصريين له في المطار تؤكد أن الشعب المصري أجمل شعب في الدنيا، إذ أن زملاءه في أمريكا أشادوا بحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للتتويج بالمزيد من أجل إسعاد الشعب المصري.

دعوات المصريين كانت معه طوال الوقت

وأشار بيج رامي، إلى أن دعوات المصريين كانت معه طوال الوقت خلال المنافسة في بطولة «مستر أوليمبيا» رغم أنها ليست لعبة شعبية، منوهًا بأنه حرص على رفع علم مصر بعد تتويجه بالفوز لأن العالم كله كان يشاهد المسابقة، مضيفًا: «لو أردت إهداء الجائزة الثانية لأحد فسأهديها للرئيس السيسي كونه داعما للرياضة في مصر».

كنت صيادا منذ سنوات بسيطة ومع بعض الصبر والاجتهاد وصلت لما أنا فيه

وأكد أن الرئيس السيسي ساهم بحرصه الشديد على تطوير الرياضة والرياضيين في مصر، مناشدًا الشباب بالاقتناع بموهبته والإصرار على تحقيق الحلم والابتعاد عن اليأس، مردفًا: «كلنا بدأنا من لا شيء.. أنا كنت صيادا منذ سنوات بسيطة ومع بعض الصبر والاجتهاد وصلت لما أنا فيه»