بريد الوطن .. بيج رامي
كتب:
الوطن
08:18 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
بيج رامى
ألف مليون تحية وسلام
يا بطل أبطال العالم يا هُمام
الكل كانوا بجوارك أقزام
ولكنك ثابت وراسخ كالأهرام
رفعت اسم مصر والعرب عاليا
وسجلت بالجهد نصراً غاليا
وبهرت العالم ببنيان مثالى
ونزعت النصر سنتين متتاليا
حفظك الله دائماً ورعاك
وزادك صحة وصلابة وقواك
ورمزاً لمن يسير على خُطاك
وقمرا منيراً للكمال فى الأفلاك
محمود موسى سعفان
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