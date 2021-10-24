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محمود مسلم

بريد الوطن .. بيج رامي

كتب:

الوطن
08:18 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
بيج رامى

بيج رامى

ألف مليون تحية وسلام

يا بطل أبطال العالم يا هُمام

الكل كانوا بجوارك أقزام

ولكنك ثابت وراسخ كالأهرام

رفعت اسم مصر والعرب عاليا

وسجلت بالجهد نصراً غاليا

وبهرت العالم ببنيان مثالى

ونزعت النصر سنتين متتاليا

حفظك الله دائماً ورعاك

وزادك صحة وصلابة وقواك

ورمزاً لمن يسير على خُطاك

وقمرا منيراً للكمال فى الأفلاك

                                           محمود موسى سعفان  

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