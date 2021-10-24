بريد الوطن .. بيج رامي

ألف مليون تحية وسلام

يا بطل أبطال العالم يا هُمام

الكل كانوا بجوارك أقزام

ولكنك ثابت وراسخ كالأهرام

رفعت اسم مصر والعرب عاليا

وسجلت بالجهد نصراً غاليا

وبهرت العالم ببنيان مثالى

ونزعت النصر سنتين متتاليا

حفظك الله دائماً ورعاك

وزادك صحة وصلابة وقواك

ورمزاً لمن يسير على خُطاك

وقمرا منيراً للكمال فى الأفلاك

محمود موسى سعفان

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