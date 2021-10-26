«مايكروسوفت» تحذر: مخترقون روس سينفذون هجوما ضد مؤسسات معلوماتية

وجهت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية تحذيرا بشأن مجموعة من المخترقين الروس سبق أن شنوا هجوما إلكترونيا واسعا، سينفذون هجوما جديدا ضد مؤسسات معلوماتية رائدة أمريكية وأوروبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت الشركة الأمريكية، أعلنت في 11 أكتوبر الجاري، أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بـ إيران استهدفوا بنجاح شركات متخصصة في تكنولوجيات الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية.

وقال نائب رئيس الشركة المكلف بسلامة الزبائن، توم بورت، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المجموعة «نوبليوم»، تحاول تكرار استراتيجية مستخدمة في هجمات سابقة من خلال استهداف مؤسسات تعد جزءا أساسيا من سلسلة التوريد العالمية لقطاع المعلوماتية.

وأشار بورت، إلى أن الهجمات كشف عنها في مايو الماضي واستهدفت مجموعة «سولار ويندز»، ما أدى إلى فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات مالية على روسيا، وإبعاد دبلوماسيين روس.

ارتفاع الدخل الصافي لشركة «فيسبوك» بنسبة 17%

بدوره، ارتفع الدخل الصافي، لشركة «فيسبوك»، بنسبة 17% من يوليو إلى سبتمبر الماضيين ليصل إلى 9.19 مليار دولار، وذلك بوصول سعر السهم الواحد إلى 3.22 دولار، مدعوما بعائدات الإعلانات القوية، في مستوى أعلى من المتوقع في أرباح الشركة الأمريكية في الربع الأخير من العام الجاري 2021.

ومثل هذا النمو ارتفاعا من 7.85 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث سيجل سعر السهم 2.71 دولار، فيما نمت الإيرادات الإجمالية إلى 29.01 مليار دولار.

وجاء إعلان شركة «فيسبوك» الأمريكية، عقب الوصول إلى مجموعة ضخمة من الوثائق الداخلية عرفت بـ«وثائق فيسبوك»، حصلت عليها مؤسسات إعلامية أمريكية بينها وكالة أنباء «أسوشيتيد برس»، إضافة إلى شهادة مسربة الوثائق فرانسيس هاوجين أمام لجنة قانون الأمان عبر الإنترنت في البرلمان البريطاني.

وفي سياق متصل، تخطت القيمة السوقية لشركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، حاجز التريليون دولار، أمس الاثنين، بعد أنباء عن أن شركة «هيرتز» الأمريكية لتأجير السيارات طلبت 100 ألف سيارة لبناء أسطولها لتأجير السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام المقبل 2022.

ورفعت أخبار الصفقة سهم «تسلا» إلى 1.047 دولارا وهو رقم قياسي جديد في يوم تداول واحد بعد أن حطمت الأسهم مستوى الـ 900 دولار، فيما ارتفع السهم بنهاية التعاملات بنحو 12.66% ليغلق عند 1024 دولارا.

نيجيريا تبدأ التداول بعملة «إي-نيرة» الرقمية الجديدة

من جانبه، أعلن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أمس الاثنين، بدء التداول بعملة «إي-نيرة» الرقمية الجديدة، وقال في حفل الإطلاق الرسمي، إن بلاده أصبحت أول دولة في إفريقيا وواحدة من أوائل الدول في العالم التي توفر عملة رقمية لـ المواطنين، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأضاف بخاري، أن العملة الرقمية ستحسن التجارة عبر الحدود والإدماج المالي لمن هم خارج الاقتصاد الرسمي وزيادة التحويلات المالية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.