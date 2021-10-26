«عروس الدقهلية» بعد إفاقتها: حاولت أنتحر.. ولسه عذراء

كشفت «عروس الدقهلية» لغز إصاباتها بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات بالصدر والبطن واليد اليسرى داخل منزلها بعد 3 أيام فقط من زواجها، وذلك فور إفاقتها من الغيبوبة التي دخلت فيها منذ إصابتها، مؤكدة أنها أردت التخلص من حياتها لأنها كانت ترفض زوجها.

وفجَّرت العروس مفاجأة أمام النيابة العامة أنها ما تزال عذراء رغم مرور 3 أيام على زواجها، وذلك لأنها كانت تشعر بالاختناق كلما حاول زوجها الاقتراب منها وهو ما جعلها تدخل في اكتئاب انتهى بمحاولة التخلص من حياتها.

«عروس الدقهلية» تدلي باعترافات تفصيلية

أدلت «عروس الدقهلية» باعترافات تفصيلية للنيابة العامة بعد إفاقتها من الغيبوبة، وأكدت أنها يوم الواقعة شعرت بالاكتئاب الشديد وأنها كانت تشعر بالاختناق كلما اقترب منها زوجها وقررت التخلص من حياتها بعدما عاشت 3 أيام في عذاب نفسي، ولم تمكن زوجها الاقتراب منها فلم يدخل بها وأنها مازالت عذراء، ما جعل الزوج يلجأ إلى إحضار شيخ لعل أن يكون عليها جن، وفي هذا الوقت قررت التخلص من حياتها بالسكين.

وجاء تقرير الطب الشرعي متوافقا مع اعترافات الزوجة، فأكد التقرير أنها ما تزال عذراء وأن اتجاه الجروح المصابة بها في يديها ورقبتها يمكن أن تكون هي من أحدثتها بنفسها.

ومن جهة أخرى، أجرى أطباء مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، عدة جراحات للعروس، وقال مصدر طبي إن المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة خطيرة ومصابة بطعنات مسددة لها في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى، واحتاجت إلى تدخل جراحي وتم فتح حجرة العمليات لإسعافها.

تفاصيل الواقعة

وكان مأمور مركز شرطة الجمالية تلقى بلاغا من المدعو «أحمد إ. ال»، 25 عاما، صاحب مصنع ملابس، ومقيم بالجمالية، يفيد بعثوره على زوجته وتدعى «أميرة ع. أ»، 20 عاما، من محافظة دمياط، ومقيمان في منزل الزوجية مدينة الجمالية وبسؤال الزوج أكد أنهما متزوجان منذ 3 أيام فقط، وتبين أن زوجته تشتكي من ضيق وادعت أنها ملبوسة من الجن، ونصحه عدد من أصدقائه بإحضار شيخ لها لإخراج الجن منها، وقراءة القرآن الكريم في البيت، وذهب إلى الشيخ، وعاد معه، إلا أنه فوجئ بزوجته غارقة في دمائها ولم يتهم أحدا بالتسبب فيما حدث لها.

وقرر أطباء مستشفى الجمالية المركزي تحويل الزوجة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالتها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ على الزوج والشيخ، بمركز شرطة الجمالية وأخطرت النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات.