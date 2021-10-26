الأمم المتحدة: العالم لا يزال متجها لمستويات كارثية من الاحتباس الحراري

حذرت منظمة «الأمم المتحدة»، من أن العالم لا يزال متجها إلى مستويات كارثية من الاحتباس الحراري، على الرغم من سلسلة التعهدات الوطنية الخاصة بمكافحة تغير المناخ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت المنظمة، في تقرير صادر قبل قمة المناخ في مدينة جلاسجو الإسكتلندية، إنه إن لم تحدد الدول بشكل سريع أهدافا أكثر قوة لخفض الانبعاثات، ستزداد درجة حرارة العالم 2.7 درجة مئوية حتى عام 2100.

ارتفاع درجة حرارة الأرض 2.7 درجة مئوية سيشكل إعادة تشكيل كارثية لـ الكوكب

وأشارت المنظمة، إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض 2.7 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، سيشكل إعادة تشكيل كارثية للكوكب.

من جانبه، أوضحت السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لـ تغير المناخ، باتريشيا إسبينوزا: «نحن لسنا قريبين من الوضع الذي يقول العلم إننا يجب أن نكون فيه»، داعية الدول المشاركة في القمة إلى تكثيف جهودها لتحقيق ذلك.

وأضافت إسبينوزا، أن عدم تحقيق أهداف درجات الحرارة سيؤدي إلى عالم يفتقر إلى الاستقرار ومعاناة لا نهاية لها، خاصة بين أولئك الذين كانوا أقل المتسببين في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وكانت المنظمة، قالت في تقرير صادر في أغسطس الماضي، إن ارتفاع درجات حرارة الأرض درجتين فقط، سيتسبب في حدوث موجات حر شديدة 14 مرة في القرن الواحد، مقارنة بحدوثها مرتين في كل قرن.

وأشارت منظمة الامم المتحدة في ذلك الوقت، إلى أن حالات الجفاف الزراعي ستحدث بزيادة تبلغ 2.4 مرة مقارنة بالوقت الراهن، موضحة أن البحار ستستمر في الضغط على المدن الساحلية.