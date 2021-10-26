«تسلا» تفتتح مركز بحث وتطوير في «شنجهاي»

افتتحت شركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، أمس الاثنين، في شنجهاي، مركز بحث وتطوير وابتكار، هو الأول من نوعه بين المنشآت الخارجية لـ الشركة، وكذلك مركز بيانات لمصنع جيجا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقال رئيس «تسلا الصين»، توم تشو، إن الشركة تمارس التزامها بتنمية السوق الصينية بعمق، مضيفا إن مركز البحث والتطوير سيعزز عملية توطين «شركة تسلا» في الصين.

مركز البحث والتطوير سينفذ أعمال تطوير أصلية لـ المركبات

وسينفذ مركز البحث والتطوير والابتكار أعمال تطوير أصلية للمركبات ومعدات الشحن ومنتجات الطاقة، كما سيتم استخدام مركز البيانات لتخزين بيانات العمليات الصينية مثل معلومات إنتاج المصنع.

وكانت القيمة السوقية لشركة «تسلا» الامريكة، تخطت، أمس الاثنين، التريليون دولار بعد تلقيها أكبر طلبية على الإطلاق من شركة «هيرتز» الأمريكية لتأجير السيارات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت «هيرتز»، قررت في وقت سابق، شراء 100 ألف من مركبات «تسلا» بحلول نهاية العام المقبل 2022، فيما قال خبراء، إن قرار شركة تأجير السيارات، أظهر أن السيارات الكهربائية لم تعد منتجا فريدا، وستهيمن على سوق السيارات في المستقبل القريب.

وقفزت أسهم شركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، 12.7% إلى 1025.10 دولار للسهم في أواخر التعاملات بـ بورصة وول ستريت لتصبح القيمة السوقية للشركة أكثر من تريليون دولار.

من جانبها، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن قيمة حصة الرئيس التنفيذي لـ تسلا، إيلون ماسك في الشركة، تقدر الآن بـ 172 مليار دولار ، أي ما يعادل أكثر من أي شركة أخرى لصناعة السيارات باستثناء شركة «تويوتا» اليابانية.

وكانت شركة «إكس بينج» الناشئة للسيارات الكهربائية، مقرها في مدينة قوانجتشو الصينية، كشفت في وقت سابق، عن تفاصيل منتجات وميزات جديدة، بما في ذلك نظام القيادة المساعد وبنية تحتية أسرع للشحن وسيارة طائرة، مشيرة إلى نيتها التوسع في مجال تصنيع السيارات.

وأطلقت الشركة الصينية، نموذجاً أولياً لحصان آلي قابل للقيادة خلال حدث «يوم التكنولوجيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.