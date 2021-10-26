«مستقبل وطن» مشيدا بإلغاء مد «الطوارئ»: تحية لأرواح الشهداء

أصدر حزب مستقبل وطن، بيانا، منذ قليل، بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مثمِّنا قرار الرئيس.

«مستقبل وطن»: القرار يعكس حالة الاستقرار

وأكد مستقبل وطن، في بيانه، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، يعكس حال الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد، ويتوافق مع تطلعات المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ووجَّه حزب مستقبل وطن، خالص التقدير والعرفان لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

قرار إلغاء مد حالة الطوارئ

وشهد أمس الاثنين، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات مهمة بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

إشادات واسعة

وشهد قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، الصادر عن رئيس الجمهورية إشادات واسعة من سياسيين وحقوقيين، حيث ثمَّن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المنظمات الحقوقية، ورؤساء الأحزاب المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أن القرار تاريخي ولم يحدث منذ سنوات عدة، وأن إلغاء مد حالة الطوارئ يعكس الاستقرار والتنمية في البلاد، ويأتي تتويجًا للجهود المصرية التي بذلتها الدولة المصرية والقوات المسلحة المخلصة في مكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من براثن الجماعات المتطرفة.