وسائل إعلام عالمية تبرز إعلان السيسي قرار إلغاء مد حالة الطوارئ

أبرزت وسائل الإعلام العربية والعالمية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ المعمول بها في مصر منذ سنوات.

الحدث: بأمر السيسي.. إلغاء حالة الطوارئ في مصر

وتحت عنوان «لأول مرة منذ سنوات.. السيسي يرفع حالة الطوارئ في مصر»، نقلت شبكة «سكاي نيوز» إعلان الرئيس السيسي قرار إلغاء مد الطوارئ.

ونشرت قناة «الحدث»، تقول: «بأمر السيسي.. إلغاء حالة الطوارئ في مصر»، فيما علقت قناة «الحرة» بأن القرار يأتي للمرة الأولى منذ سنوات، قائلة «السيسي يلغي تمديد حالة الطوارئ»، أما قناة «سي إن إن» الأمريكية، فعلقت «السيسي يلغي حالة الطوارئ: مصر باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال اليوم الإثنين، إنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات.

وقال السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

السيسي: لأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ

وكتب الرئيس السيسي، يقول: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

وتابع «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف السيسي: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار».