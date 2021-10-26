برلمانيون يشيدون بقرار السيسي بإلغاء «الطوارئ»: تاريخي بامتياز

قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ بمثابة شهادة صادرة من الرئيس في «الجمهورية الجديدة» عن حالة الأمان التي تنعم بها مصر، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة كاشفة عن حالة الاستقرار في مصر.

عضو «القومي لحقوق الإنسان»: فرصة تاريخية ولا بد من استغلالها

وأضاف «أحمد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، دليل كاشف عن الجمهورية الجديدة قولا وفعلا، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا فرصة تاريخية ولا بد من استغلالها، موضحًا أن الريادة المصرية تعود في كل المجالات، بعدما تم إنقاذها من الجماعة الإرهابية.

عضو «دفاع النواب»: القرار حكيم ويمنح الفرصة للتنمية والاستقرار

فيما أكد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ تاريخي، «القرار حكيم ويمنح الفرصة للتنمية والاستقرار».

عضو «الشيوخ»: مصر تدخل الجمهورية الجديدة بدون طوارئ

بينما قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن إلغاء مد حالة الطوارئ يعكس درجة كبيرة من الإيجابية حول الأوضاع المصرية، موضحا أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة بدون طوارئ، وقانون الطوارئ كان وضعا استثنائيا نتيجة الحرب ضد الإرهاب.

الخولي: لا ننسى تضحيات شهدائنا من أجل رؤية هذه اللحظة

فيما قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخي بامتياز وسيكون له تداعيات كبيرة على الخارج، «لا ننسى تضحيات شهدائنا من أجل رؤية هذه اللحظة، لأنهم قدموا الكثير من التضحيات من أجل مصر»، موجهًا التحية للرئيس السيسي والشعب المصري الذي صبر حتى نفاد إرادته وتحدى الجماعة الإرهابية.