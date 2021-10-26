وكيل «الشيوخ»: قرار السيسي بإلغاء «الطوارئ» بمثابة انتصار على الإرهاب

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر تسير نحو الجمهورية الجديدة، التي تبدو ملامحها كحلم راود المصريين على مدار عشرات السنين.

وقالت فيبي، في بيان صادر عنها: «قيَّض الله له الزعيم الملهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليجسده في إصرار وعزيمة، عبر مشروع وطني متكامل يستهدف كل مناحي الحياة في مصرنا الغالية».

وأضافت: «يأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات طويلة بمثابة إعلان عن انتصار الشعب المصري على الإرهاب الأسود ودحره كل مخططات من أطلق عليهم الرئيس أهل الشر والذين حاولوا النيل من استقرار مصر وأمنها عبر تمويل بلغ مليارات الدولارات، ولكن رجال الوطن الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الباسلة كانوا له بالمرصاد».

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي أوضح فضل الشهداء الأبرار في تحقيق ما وصلت إليه بلدنا من أمن وأمان كانا حافزاً لإصدار هذا القرار.

قرار السيسي يعكس استقرار مصر وجذب المزيد من رؤوس الأموال

وأوضحت فيبي: «أتصور أن مثل هذا القرار سوف تكون له أصداء واسعة على الأصعدة السياسية والاقتصادية العالمية، إذ يكرس لما وصلت إليه الأحوال في مصر من استقرار كفيل بجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات التي يعنيها كثيرا تهيئة الأجواء الملائمة لإنشاء مشروعاتها الصناعية والاستثمارية واللوجستية، فضلا عن قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، كما يعد مكملا لعديد من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا لتشكل منظومة متكاملة لرؤية الجمهورية الجديدة».

وشددت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن ما يحدث الآن على أرض مصر يكرس لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإصدار تقرير التنمية البشرية، وغيرها من الخطوات التي يمكن اعتبارها نقلة نوعية في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري.

الرئيس السيسي أهم بناة مصر العظام

واختتمت النائبة فيبي فوزي كلامها، موجهة التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعي جيدا متطلبات كل مرحلة والذي يمتلك رؤية متكاملة لتنمية وتغيير شكل الحياة في مصر، ما يرشحه بامتياز لأن يكون أهم بناة مصر العظام.