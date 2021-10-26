إعفاء مصر من قواعد التطعيم الأمريكية الجديدة لدخول الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين أمرا بفرض قيود تطعيم جديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على معظم الأجانب الوافدين إلى الأراضي الأمريكية جوا، كما رفع قيود السفر الصارمة عن الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وجزء كبير من أوروبا اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل.

وأضافت الرئاسة الأمريكية، في بيان، أن المسافرين غير السائحين من حوالي 50 دولة مع معدلات تطعيم على مستوى البلاد أقل من 10%، سيكونوا مؤهلين للإعفاء من القواعد، موضحة: «سيحتاج أولئك الذين يتلقون إعفاء بشكل عام إلى التطعيم في غضون 60 يومًا بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة».

وتشمل هذه الدول مصر ونيجيريا والجزائر وأرمينيا وميانمار والعراق ونيكاراجوا والسنغال وأوغندا وليبيا وإثيوبيا وزامبيا والكونجو وكينيا واليمن وهايتي وتشاد ومدغشقر، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

واشنطن: لن نقبل إلا باللقاحات التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة

وستطلب السلطات الامريكية، إثبات اللقاح من خلال مصدر رسمي، مثل نسخة رقمية من شهادة اللقاح، ولن تقبل إلا باللقاحات التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء «إف دي أيه» أو منظمة الصحة العالمية، وفقا لما ذكرته قناة«السومرية» الإخبارية العراقية.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، إن الأطفال دون سن 18 عامًا معفيون من متطلبات التطعيم الجديدة والأشخاص الذين يعانون من بعض المشكلات الطبية.

وسيتطلب دخول الولايات المتحدة، بالنسبة للمقيمين في البلاد الذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس، اختبارا قبل يوم واحد، فيما لا يزال يتعين على الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل أن يخضعوا للاختبار، ولكن قبل السفر بـ3 أيام.

وكان «البيت الأبيض»، أعلن في 20 سبتمبر الماضي، أنه سيزيل القيود في أوائل نوفمبر المقبل عن تطعيم المسافرين جواً بالكامل من 33 دولة.