فصل مئات العاملين في مستشفيات «فرجينيا» لرفضهم تلقي لقاح «كورونا»

فصلت مستشفيات فى ولاية فرجينيا الأمريكية عدة مئات، أو أوقفتهم عن وظائفهم، لرفضهم الحصول على لقاح كورونا، وفقاً للمطلوب فى معظم أنظمة الرعاية الصحية الرئيسية. ودخلت أوامر الإجبار على اللقاح حيز التنفيذ فى أول سبتمبر، مع تحديد موجتين أخريين فى 18 أكتوبر والأول من نوفمبر، وفقاً لمسح سياسات المستشفى، فيما دخلت أنظمة الرعاية الصحية بالولايات المتحدة فى أزمة بسبب إجبار العاملين على أخذ اللقاح أو الفصل وإنهاء الخدمة، مما أدى إلى تفاقم النقص فى التمريض الماهر والرعاية السريرية، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

وقال الخبير الأمريكى الدكتور أنتونى فاوشى، إن البلاد تحقّق نجاحاً وتقدماً، مع ظهور دواء واعد معالج للفيروس، لشركة «ميرك» الأمريكية، إلا أنه حذّر من أن البلاد لم تخرج من الغابة بعد.

فى السياق نفسه، تسعى السلطات الصحية فى إسرائيل لتحصين مواطنيها بجرعة ثالثة من لقاح كورونا، فيما تظهر البيانات أرقاماً وُصفت بـ«الدراماتيكية» عن واقع الوفيات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً لعدم تلقيهم اللقاح، حسب موقع «تايمز أوف إسرائيل». وكشفت دراسة صادرة عن مركز وايل كورنيل الطبى الأمريكى، عن أن فيروس كورونا قد يكون عاملاً مهماً لارتفاع مستويات السكر بالدم، ويمكن أن يؤدى إلى المزيد من المضاعفات، حيث يرتبط بالالتهابات وضعف المناعة ضد العدوى.