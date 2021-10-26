جاريدو: وائل جمعة سينجح مع منتخب مصر

قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنّ اختيار البرتغالي كارلوس كيروش، لقيادة المنتخب المصري الأول، قرار موفق ورائع، خاصة أنّ لديه خبرات كثيرة، وإمكانيات فنية رائعة.

وأضاف جاريدو في تصريحات تليفزيونية في برنامج البريمو بـ«قناة ten»: «علاقتي بكيروش جيدة، وأتابع مشواره التدريبي المميز ويملك شخصية قوية، وأتوقع له نجاحا كبيرا مع المنتخب المصري في الفترة المُقبلة».

وأوضح مدرب الأهلي الأسبق: «وائل جمعة شخص رائع ويستحق تولي منصب مدير منتخب مصر»، مبديا ثقته في قدرة الفراعنة على التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، في ظل وجود كوكبة من اللاعبين المتميزين على رأسهم محمد صلاح».

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