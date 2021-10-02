وائل جمعة عن استبعاد قفشة وشريف: عندنا 120 مليون مدرب وكيروش مش هيبرر

قال وائل جمعة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، إن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، سيأتي طبيعيا، موضحًا: «هذا أمر متعارف عليه في معسكرات المنتخبات، إذ يعقد المدير الفني مؤتمرا صحفيا في بداية التجمعات».

من يبرر اختياراته لا يستحق أن يكون مدربا

وحول استبعاد لاعبي الأهلي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف، من مواجهتي المنتخب اللييبي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، أكد جمعة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «حظنا الحلو إننا في مصر عندنا 120 مليون مدرب، واحنا اتعودنا على إننا نبرر المستبعدين، وده غلط جدا، والمدرب لو برر اختياراته ميستحقش يبقى مدرب، وأنا بتكلم عن نفسي، مليش دعوة بالمدرب».

كيروش مش مطالب يبرر ومحدش له الحق يناقشه

وأكد أن التبرير سلوك سيئ يفقد الشخص الذي يفعله ثقته في نفسه: «مش مطالب يبرر لحد، لازم ندي له الفرصة يشتغل يعتمد على اختياراته، وهو صاحب القرار.. نسيب الراجل يشتغل وهو مسؤول عن اختياراته، وصاحب القرار الأوحد في الاختيار والاستبعاد، محدش له الحق يناقشه».

كان معاه ملف لكل لاعب قبل ما يوصل مصر

وواصل مدير منتخب مصر: «كيروش قبل ما يوصل مصر، كان معاه ملف لكل لاعب، ومعاه أكثر من 5 مساعدين أجانب، بالإضافة إلى المصريين، وهذا يعني أنه يعمل بكل احترافية، وكرة القدم هي حياته، وكان الكشاف الخاص بمنتخب البرازيل عام 1982، أفضل منتخب في تاريخ اللعبة، كما عمل مع 5 منتخبات، ونجح في قيادتها إلى التأهل لنهائيات كأس العالم».

المنتخب مفتوح للجميع

وأوضح، أن كيروش قال إن المنتخب الوطني عبارة عن بيته دون أبواب أو شباك، وهو ما يعني أن الانضمام للفريق مفتوح للجميع، لكن الجاهزية هي الأهم، ويجب أن يكون اللاعب في أفضل حالاته البدنية والفنية والذهنية.