«لا للتطرف» دعوة للإنسانية في «شبان القليوبية» احتفالا بالمولد النبوي

وجّهت مدارس وجمعية الشبان المسلمين ببنها ومحافظة القليوبية، رسالة بضرورة نبذ العنف ومواجهة الإرهاب والتطرف خلال احتفالاتها الأخيرة بالمولد النبو الشريف الذي إستضافته المدرسة علي مسرحها تحت شعار «لا للعنف ونبذ التطرف والمغالاة رسالة رسول الإنسانية»، بحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومصطفي عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمجمع ومدارس الشبان بالقليوبية، ونائب رئيس الجمعية والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، ومصطفى ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري بالمحافظة، والمستشار مدحت لاشين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالقليوبية، والمستشار أحمد حسين رئيس النيابة الإدارية ورئيس مجلس أمناء المدرسة.

محافظ القليوبية ميلاد الرسول دعوة للتأمل في مقاصد الرسالة المحمدية

وتقدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتهنئة لأبناء المحافظة والتنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة المولد النبوي الشريف داعياً المولى عز وجل أن يديم على أبناء القليوبية التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي الكثير من الدروس ومن أهمها مواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع مهما كانت التحديات، أسوة بنبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأضاف المحافظ: «علينا الإقتداء بسنة نبينا محمد، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية والأمن والاستقرار والابتعاد عن التطرف، وأن نبذل أقصي الجهد لتحقيق نقلة نوعية في آداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على المستويات والأصعدة كافة، كما قاد نبي الأمة أنجح منظومة ممثلة في الدولة الإسلامية».

فرج: كلنا جنود في مواجهة الارهاب والتطرف

وأكد مصطفي قرج، الممثل القانوني للجمعية ومدارس الشبان بالقليوبية أن هذه المناسبة العطرة نستلهم منها ما قدمه المصطفى صلى الله عليه، من تعاليم الإسلام والتعايش والإخاء التي تدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء ومواجهة التحديات لرفعة شأن وطننا الغالي مصر وتحقيق الرقي والازدهار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواجهة الإرهاب والتطرف مؤكدا أن كل المصريين جنود في مواجهة الأفكار المتشددة لأنها دعوة أزلية انطلقت مع دعوة النبي الكريم وستظل أبد الدهر.

تفاصيل احتفالية شبان القليوبية بالمولد النبوي

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وأعقبها فقرات فنية ودينية وأوبريت يحكي سيرة الرسول من ميلاده حتى وفاته يشمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لنبذ الخلافات والتطرف والإرهاب.