البنك الأهلي يطالب بإيقاف طباعة كشف الحساب الورقي: «الإلكتروني» آمن

في نداء له، دعا البنك الأهلي المصري، العملاء إلى سرعة الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات وإيقاف طباعة الكشف الورقي للحسابات، مشيرًا إلى أنه سيتم خصم مصروفات كشف الحساب في حال الاشتراك في الخدمة الجديدة، مبررًا الأمر، بتعزيز الخصوصية والأمان.

قال «البنك»، في بيان، إن الخدمة متاحة عبر موقعه الإلكتروني، حيث يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك والضغط على تنفيذ، ليتلقى بعد ذلك العميل، رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك، ويتم كتابة الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق» والضغط على تنفيذ، مع إدخال تحديث البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

طريقة التسجيل في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات

ويشير البنك الأهلي المصري، إنه يتم إدخال البريد الإلكتروني المراد تسجيله وتأكيد إدخاله مرة أخرى والضغط على التحقيق من البريد، ليتم بعدها استقبال بريد إلكتروني يحتوي على رمز الأمان OTP مع التأكد من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة (Junk Folder)، ويقوم العميل بكتابة رمز الأمان OTP في الخانة المخصصة لذلك والضغط على تنفيذ.

وأشار البنك الأهلي المصري، إلى أنه يتم اختيار الاشتراك في الخدمة وفقًا والمنتجات التي لدى العميل سواء حسابات بنكيه فقط/بطاقات ائتمان فقط / حسابات بنكيه وبطاقات ائتمان، وفي حال اختيار (بطاقات ائتمان فقط) يتم إدخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك، والتأشير بالموافقة على الشروط والأحكام ويتم الضغط على تنفيذ.

وسائل الاستعلام عن كشف الحساب

يوضح البنك الأهلي، أنه في حال اختيار «حسابات فقط أو حسابات بنكية وبطاقات ائتمان» يتم اختيار وسيلة الاستعلام عن كشف الحساب سواء عن طريق «الاطلاع على المعاملات المالية من خلال خدمه الأهلي نت / استلام كشف الحساب من خلال البريد الإلكتروني»، وفقًا ونوع المنتج الذي لديكم لإتمام تسجيل الطلب والضغط على زر استكمال، وإدخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك، والتأشير علي أوافق على الشروط والأحكام ويتم الضغط على تنفيذ بعد الاطلاع على شروط وأحكام الخدمة الموضحة بالرابط الموجود أدناه.

وأوضح البنك الأهلي، أن خدمة كشف الحساب الإلكتروني متاحة للحسابات ذات دوريات كشف حساب «شهري/ ربع سنوي» فقط، يتم تطبيق مصاريف دورية كشف الحساب الإلكتروني «الشهري» حالة احتفاظ العميل بحسابات ذات دوريات كشف حساب «شهري/ ربع سنوي»، كما أنه في حال تحديث البريد الإلكتروني الخاص بالعميل سيتم إرسال كشف الحساب الإلكتروني على البريد الإلكتروني المحدث اعتبارًا من الدورية التالية.