«البنك الأهلي» يسلم الجوائز للفائزين في حملته الترويجية لبطاقات الائتمان

قام كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، بتسليم الجوائز للفائزين فى الحملة الترويجية لبطاقات الائتمان، والتى أطلقها البنك فى يوليو الماضى، والتى حملت عنوان «نغنغة»، ويبلغ عدد جوائزها 30 جائزة بواقع 30 فائزاً.

وأظهرت نتيجة السحب الذى تم إجراؤه فوز 30 عميلاً من مختلف المحافظات من العملاء حاملى بطاقات الائتمان، حيث حصل كل فائز على جائزة قدرها 5000 جنيه شهرياً لمدة سنة بإجمالى 60 ألف جنيه، مما يعكس التنوع فى شرائح عملاء بطاقات الائتمان ببنك أهل مصر.

وقال كريم سوس إن الحملة الترويجية تستهدف الاستمرار فى تفعيل استراتيجية البنك الخاصة بتنشيط المدفوعات الإلكترونية وتقليل معدلات التداول النقدى بين الأفراد، خاصة فى ظل الظروف الأخيرة التى تقتضى مراعاة معايير الصحة العامة، واستناداً إلى الطفرة فى الخدمات الرقمية التى حققها البنك الأهلى المصرى تماشياً مع توجهات الدولة فى هذا الشأن، وذلك من خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء على التعامل ببطاقات الائتمان فى المشتريات، وكذا استخدامها من خلال نقاط البيع المنتشرة، مؤكداً حرص البنك على مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزى فى التوسع فى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى.

ومن جانبها أضافت هالة حلمى، رئيس المنتجات والشمول المالى بالبنك الأهلى المصرى، أن نتائج الحملة الترويجية أسفرت عن تحقيق معدلات نمو فى إجمالى قيمة استخدامات حاملى بطاقات الائتمان المختلفة فى المشتريات وسداد المدفوعات خلال شهرى يوليو وأغسطس 2021، حيث تم تحقيق نسبة نمو 28% عن متوسط الاستخدامات الشهرية قبل إطلاق الحملة الترويجية، وأيضاً زيادة عدد حركات مشتريات بنسبة نمو 27% عن المتوسط الشهرى لعدد الحركات قبل الحملة الترويجية.